Простреляха бившия премиер на Япония Шиндзо Абе по време на предизборна реч

Б ившият премиер на Япония Шиндзо Абе е бил прострелян в гръб от неизвестен мъж тази сутрин по време на предизборна реч, съобщи агенция Киодо, като се позова на полицейски източник.

Японското правителство потвърди новината.

Former Japanese PM Shinzo Abe was just shot in the chest. The suspect is apparently detained. pic.twitter.com/Bqex5T7TEy