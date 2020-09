Шиндзо Абе подаде оставка, Йошихиде Суга е новият премиер

Я понският парламент избра Йошихиде Суга за министър председател, предадоха световните информационни агенции.

Новият председател на управляващата в Япония Либерално-демократическа партия Йошихиде Суга беше избран за министър-председател на страната. Кандидатурата му беше подкрепена от мнозинството депутати в ключовата долна камара на парламента, която в съответствие с конституцията има последната дума при избора на държавен глава. Гласуването беше излъчено на живо на уебсайта на законодателната власт.

В следващите няколко часа Суга трябва да обяви състава на своя кабинет.

Breaking: Japan's Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga becomes the 99th prime minister of Japan #菅义伟 #YoshihideSuga pic.twitter.com/YwEcEdFYtf