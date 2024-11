Проливните дъждове в Япония наложиха евакуация

Б лизо 200 000 души в Западна Япония бяха призовани да се евакуират, тъй като властите предупредиха за свлачища и наводнения, докато остатъците от тропическа буря преминават над страната, предаде АФП.

Японската метеорологична агенция съобщи, че „топлият и влажен въздух... е причинил обилни валежи с гръмотевични бури в Западна Япония“, отчасти поради Конг-рей, който от тайфун се превърна в екстратропична система с ниско налягане.

Град Мацуяма „издаде предупреждение от най-високо ниво, призовавайки 189 552 жители в 10-те си района да се евакуират и незабавно да осигурят безопасност“, заяви служител на града.

More than 1.2 million people on the islands of Kyushu in Shikoku and Kyoto Prefecture in Japan were advised to evacuate due to heavy rains, according to local authorities. #Japan pic.twitter.com/vmxZOxHwCQ

Въпреки че евакуацията не е задължителна, предупреждението от най-високо ниво в Япония обикновено се издава, когато е изключително вероятно вече да е настъпило някакво бедствие.

Синоптиците предупредиха, че свлачища и наводнения могат да засегнат Западна Япония на 2 ноември и Източна Япония на 3-ти.

#HeavyRains in #Japan due to the remnants of #LeonPH/ #KongRey

Even though Leon/ Kong-Rey has weakened into a Low Pressure, this is still very potent and bringing heavy rains in parts of Western Japan.



More than 300 mm of rains has been recorded already in parts of #Nagasaki https://t.co/fzws7o2IQV pic.twitter.com/GdMxKKJJc9