Проливни дъждове в Ню Йорк отнеха живот и заляха пътища

П роливни дъждове предизвикаха сериозни наводнения в долината на река Хъдсън в щата Ню Йорк, които отнеха живота на най-малко един човек, наводниха пътища и наложиха затварянето им вчера, предаде Асошиейтед прес.

Националната метеорологична служба издаде предупреждения за внезапни наводнения в части от Югоизточен Ню Йорк, определяйки ги като "животозастрашаващи", както и предупреждения в Североизточен Ню Джърси.

Parts of New York, Pennsylvania, Connecticut, Vermont, New Jersey and Maryland are under a flood watch, with impacted areas seeing a possible 1 to 2 inches of rainfall per hour through Monday, according to experts. https://t.co/5hbbIM3UHq