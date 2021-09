Проклятието на милионите: Намериха мъртва милионерка от лотарията

П рословутата теория за смъртта на повечето хора, спечелили милиони от лотарията, се потвърждава с поредния случай на намерен мъртъв милионер. Става въпрос за британка, която е спечелила 27 милиона паунда от лотарията. Тя е била намерена мъртва. От години жената твърдяла, че милионите са съсипали живота ѝ.

Полицията не е открила следи от насилие по тялото, пише Daily Mail.

Police are not treating the death as suspicious https://t.co/KJvr6Hpxr6