Проговори пилотът на самолета на Alaska Airlines, на който се взриви панел по време на полет

П илотът на полет 1282 на Alaska Airlines за първи път разказва за ужасяващите моменти, когато през януари по време на полет се взриви панел на вратата на самолета Boeing 737 Max 9.

(Във видеото: Приземиха 171 самолета Boeing 737 Max 9, засегнати са близо 25 000 пътници)

„Първата индикация беше експлозия в ушите ми, а след това свистене на въздух“, разказва офицер Емили Уипруд в ексклузивно интервю за CBS News.

„Тялото ми беше изтласкано напред и също се чу силен взрив. ... Вратата на пилотската кабина беше отворена. Видях тръби, които висяха от кабината“, разрива тя.

Уипруд каза, че в този момент не е знаела какво се е случило. Инстинктът взел връх и тя и капитанът започнали да работят за безопасното приземяване.

„Не знаех, че в самолета има дупка, докато не се приземихме“, каза Уипруд и допълва:

„Знаех, че нещо не е наред“.

„Беше толкова невероятно шумно“, спомня си тя и казва още:

„Спомням си, че си сложих кислородната маска и се опитвах да предам на въздушния контрол и се чудех: „Защо не мога да чуя нищо?“.

