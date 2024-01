Учител откри липсващата част от самолета на "Аляска еърлайнс"

Л ипсваща част от врата, изгубена при полет на "Аляска еърлайнс" (Alaska Airlines), е намерена от учител, наречен Боб, в градината на дома му, съобщи Sky News

Пилотите бяха принудени да извършат аварийно кацане в петък, след като в страничната част на самолета "Боинг 737 Макс 9" (Boeing 737 Max 9), превозващ 171 пътници от Портланд, Орегон до Онтарио в Калифорния, е установено, че липсва устройството за спиране на движението на вратата.

Заради "изхвръкнал" прозорец: Самолет кацна аварийно в САЩ

Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) съобщава, че устройството от вратата вече е намерено от учител от "Седар Хилс" в Портланд. Според председателката на NTSB Дженифър Хоменди тази част е "ключов липсващ компонент" при определянето на причините за инцидента.

Инцидентът е станал, след като пилотите са докладвали за предупредителни светлини за повишаване на налягането при три предишни полета на същия модел самолет - един през декември и два през януари.

На борда на полета е имало и четирима непридружени непълнолетни, каза Хоменди, като "героичните" стюардеси са се погрижили да им бъдат поставени кислородни маски, съобщава Sky News.

Описана бе потресаващата картина на инцидента, при който 27-килограмов панел се е откъсва от самолета и предизвиква бързо намаляване на налягането в летателния апарат.

Силата на декомпресията е довела до отваряне на вратата на пилотската кабина, а екипажът не е могъл да се свърже с пилотите.

"Чуха взрив. Комуникацията беше сериозен проблем... беше хаос", каза Хоменди за екипажа.

"Това е много хаотично събитие, прекъсвачът за CVR (записващото устройство за глас в пилотската кабина - бел.ред.) не беше намерен", каза г-жа Хоменди.

"Ако тази комуникация не е записана, това за съжаление е загуба за нас... тази информация е ключова не само за нашето разследване, но и за подобряване на авиационната безопасност", каза тя.

В отговор на инцидента във въздуха Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) приземи 171 самолета "Боинг 737 Макс 9", за да извърши проверки, което доведе до увеличаване на броя на отменените полети за пътниците.

"Аляска еърлайнс" съобщи, че е отменила 170 полета в неделя и още 60 в понеделник, като тази седмица се очакват още. Други авиокомпании също са засегнати.

Пилотите на "Аляска еърлайнс" са докладвали, че наблюдават повишаване на налягането на 7 декември миналата година, както и на 3 и 4 януари.

Хоменди заяви, че не е ясно дали има някаква връзка между тези инциденти и инцидента с бързото намаляване на налягането в петък, предава Sky News.

След тези предупреждения авиокомпанията все пак е решила да ограничи полетите на самолета, добави Хоменди.

Хоменди заяви, че е "голям късмет", че инцидентът не е бил с по-големи последици.

Тя разкри, че никой не е седял на седалките непосредствено до засегнатия корпус- и тъй като самолетът не е достигнал голяма височина, пътниците и екипажът не са пострадали.

Самолетът се е приземил благополучно в Портланд, предава още Sky News.