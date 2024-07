Природни бедствия в Япония и Виетнам, има жертви

В незапни наводнения и свлачища в резултат на тропическата буря "Прапирон" станаха причина за смъртта на най-малко десет души, а девет са в неизвестност в Северен Виетнам, предаде Ройтерс, като се позова на правителствената агенция за справяне с бедствията.

Според службата бурята, която във вторник достигна сушата в Куанг Нин, е донесла проливни дъждове в по-голямата част от северната част на страната през последните няколко дни, като в някои части валежите са надхвърлили 300 мм.

Седем души са загинали в провинция Шонла, двама - в провинция Диенбиен и един - в столицата Ханой, съобщиха властите.

Снимки, публикувани в държавните медии, показват, че придошлите води са залели стотици къщи до покривите в провинция Диенбиен и са разрушили или затрупали пътища в района.

В резултат на бурята са наводнени близо 30 000 хектара оризови и зеленчукови култури и са загинали близо 20 000 глави едър рогат добитък и домашни птици, посочва службата за справяне с бедствията.

Според националната метеорологична служба валежите в Северен Виетнам намаляват и през следващите дни в района се очаква нова гореща вълна.

Междувременно поройни валежи тази седмица причиниха наводнения и свлачища и в Япония, като нарушиха транспорта и принудиха хората да търсят убежище на по-безопасни места. Четирима души са в неизвестност, включително двама полицаи.

Днес валежите в префектури Ямагата и Акита са по-слаби, но в района все още има риск от наводнения и свлачища. Министър-председателят Фумио Кишида призова хората да „поставят безопасността на първо място“.

По данни на Агенцията за управление на пожарите и бедствията един човек е изчезнал вчера в град Юзава в префектура Акита след свлачище на пътна строителна площадка. В град Акита спасителите издирват 86-годишен мъж, чийто велосипед и каска са намерени във водата край преляла река, съобщиха местните медии.

Спасителите в град Йокоте са евакуирали 11 души от наводнен район с помощта на лодка.

Let's start with #Prapiroon, it made landfall yesterday in #Vietnam as strong Tropical Storm and is currently stalling over Vietnam producing tons of flooding and possibly tornadoes.#tropicswx #viwx https://t.co/l8Dg2Hya0R pic.twitter.com/BFVX8vtoND