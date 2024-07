Пол Филип – избягалият румънски принц, който предизвиква правна буря в Малта

Р умънски правителствени служители ще заминат за Малта в сряда, за да докажат, че човешките права на избягалия принц няма да бъдат нарушени, ако той бъде екстрадиран, разкрива POLITICO.

Пол Филип, потомък на един от последните крале на страната, беше арестуван в Малта по-рано тази година по искане на румънските власти, които през 2020 г. го осъдиха за нагла схема за незаконно придобиване на собственост върху стари кралски земи и го осъдиха на три години затвор.

Принцът беглец беше преследван из цяла Европа в дългогодишна правна сага, простираща се от Румъния през Франция до Малта, където полицията го задържа през април по време на събитие с други европейски високопоставени лица

Първоначално малтийският съд отказа да предаде 76-годишния принц на Букурещ, като през май постанови, че човешките му права ще бъдат нарушени, ако той изтърпи наказанието си в румънски затвор поради тесните условия в затворите в страната. Решението се позовава и на неговата "напреднала възраст" и "уникално положение по отношение на монархическата история на Румъния".

Това решение беше отменено миналия месец, но адвокатите му започнаха обжалване пред Конституционния съд на Малта, което продължава. В понеделник, след като прекара два месеца в малтийски арест, принцът беше пуснат под гаранция при условие, че няма да напуска средиземноморската островна държава.

