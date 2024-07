Хаос в Загреб: Лятна буря събори дървета и комини

К ратка лятна буря връхлетя Загреб и близките населени места в понеделник следобед, събаряйки дървета и комини и причинявайки хаос в обществения транспорт в хърватската столица, съобщи Хина.

Службите за спешна помощ и пожарникари бяха повикани, за да помогнат за справяне с последствията от проливния дъжд и градушката, които удариха части от Загреб и окръга.

A brief summer #storm swept across #Zagreb and the surrounding municipalities on Monday afternoon, toppling trees and chimneys and paralysing public transport in the #Croatian capitalhttps://t.co/0LzC7JuLua