Пригожин с първо видеообръщение след бунта на "Вагнер"

Р уският наемнически предводител Евгений Пригожин публикува първото си видеообръщение след бунта на бойците от частната военна компания "Вагнер" в края на юни, предаде Ройтерс.

Клипът с Пригожин се появи в един от каналите (наименованието на канала е Разгрузка Вагнера; @razgruzka_vagnera) в комуникационното приложение "Телеграм", свързани с "Вагнер". Предполага се, че видеото е заснето в Африка.

Prigozhin published the first video since the failure of the rebellion



The head of PMC "Wagner" recorded a video from Africa and said that he "performs there the tasks that we promised to solve". The terrorist also called for volunteers to join the PMC to "defend the freedom of… pic.twitter.com/9ibXb5c30S