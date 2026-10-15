Осем американски щата съдят OpenAI, твърдейки, че ChatGPT вреди на децата

А мериканските щати Айова, Канзас и още шест други щата съобщиха, че завеждат искове срещу компанията OpenAI в съдилища в цялата страна заради вредите, които според тях ChatGPT нанася на децата, съобщи Ройтерс. В жалбите се отправят обвинения, че чатботовете с изкуствен интелект подтикват непълнолетните да се самонараняват или да извършват агресивни действия спрямо свои връстници.

Eight US states sue OpenAI, claiming ChatGPT harms children https://t.co/bz5tBK9QBV — The Straits Times (@straits_times) October 14, 2026

Исковете, внесени пред щатски съдилища, целят да принудят OpenAI да въведе основни промени в начина, по който ChatGPT функционира и взаимодейства с най-младите си потребители. Освен това прокурорите настояват съдът да задължи компанията да се откаже от всички печалби, генерирани от използването на платформата от деца и младежи.

Първата правна офанзива срещу технологичния гигант започна през юни тази година, когато главният прокурор на Флорида заведе дело със сходни мотиви.

Паралелно с новата вълна от искове, OpenAI вече е изправена пред десетки други съдебни дела в САЩ. При тях компанията е обвинявана, че нейният популярен чатбот ChatGPT е допринесъл за инциденти с масови стрелби и други тежки прояви на насилие.