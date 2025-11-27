Свят

Тежки наводнения и свлачища в Гърция, на о. Корфу затвориха училища

Близо до точката на преливане е реката, която преминава край главния град на острова

27 ноември 2025, 10:09
Тежки наводнения и свлачища в Гърция, на о. Корфу затвориха училища
Източник: iStock Photos/Getty Images

П роливни дъждове, обхванали от вчера много райони в Западна Гърция, предизвикват локални наводнения и проблеми с транспорта на остров Корфу и в областите Етолоакарнания и Теспротия, съобщи телевизия Скай.

Заради вълната от лошо време, наречена от метеоролозите „Адел“, днес са затворени всички училища на Корфу, предаде държавната телевизия ЕРТ.

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Близо до точката на преливане е реката, която преминава край главния град на острова.

Много сгради са наводнени, като заради наводнена зала е било отложено и заседание на общинския съвет. Съобщава се за свлачища и паднали дървета по пътната мрежа.

Силен циклон с дъжд и градушки наводни части от Гърция

Полет от Атина не е успял да се приземи на летището в Корфу заради опасните условия и се е наложило да се върне в гръцката столица.

Гражданската защита изпрати предупреждение до жителите на острова, в което ги призовава да ограничат движенията си извън дома.

Проливни дъждове наводниха пътища в Гърция

Наводнения и свлачища има и в Етолоакарнания, където големи маси наносни материали са навлезли в селището Зевгараки в община Агринио и са предизвикали нахлуване на вода в околните къщи. Сложна е ситуацията и в селището Ривио, в което потоците са достигнали критични нива, а водата продължава да се покачва.

За обширни наводнения се съобщава и в област Теспротия.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
гърция корфу наводнения свлачища
Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mercedes залага на повече SUV-ове и V8, за да си отвоюва Америка

Mercedes залага на повече SUV-ове и V8, за да си отвоюва Америка

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
