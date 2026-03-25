Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

Д атската министър-председателка Мете Фредериксен подаде оставката на правителството си днес, проправяйки пътя за съставянето на нов кабинет, който тя се надява да оглави.

Фредериксен подаде оставка пред крал Фредерик X, съобщи Кралският дворец в изявление.

Фредериксен заяви, че е "готова да поеме" отново ролята на министър-председател след парламентарните избори вчера, спечелени от левия блок, който обаче не получи мнозинство, предаде "Франс прес".

"Отново съм готова да поема отговорностите на премиерка на Дания за следващите четири години", заяви Мете Фредериксен, чиято партия отбеляза най-лошите си резултати от 1903 г. насам.

"Очаквахме да отбележим спад, тъй като това е нормално, когато се явяваме за трети път", призна Фредериксен, която ръководи правителството от 2019 г. "Разбира се, съжалявам, че не получихме повече гласове."

Управляващите социалдемократи са начело в парламентарните избори в Дания, въпреки значителен спад и без да постигнат мнозинство в коалиция с другите леви партии, според окончателните резултати. С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век, далеч от 27,5% през 2022 г.

Петте партии от левия блок печелят 84 от 179 места в парламента, което е недостатъчно за мнозинство. Десните партии имат 77 места. Центристите, водени от министъра на външните работи Ларс Льоке Расмусен, печелят 14 места и по този начин ще играят решаваща роля в преговорите за състава на следващото правителство, които се очертават като особено трудни.

От 2022 г. Метте Фредериксен оглавява безпрецедентна коалиция между дясното и лявото, в която влизат и центристите,

"Елате при нас. Ние сме в центъра. Вие се втурнахте към крайностите. Ние все още сме тук", отправи призив Льоке Расмусен към бившите си партньори.

Лявата Социалистическа народна партия спечели 11,6% от гласовете и стана за първи път в историята си втората по големина партия в страната.

Крайнодясната Датска народна партия утрои резултата си, достигайки около 9,1% от гласовете.

Гренландия и Фарьорските острови, които са автономни територии, изпращащи по двама депутати в датския парламент, биха могли да наклонят везните. Известни са само резултатите от Фарьорските острови, където избирателите преизбраха своите депутати, по един за всеки блок.

В гренландската столица Нуук избирателите се наредиха на опашка, за да гласуват веднага след отварянето на избирателните секции, отбелязва АФП.