Прекратяват конкурса "Мис Нидерландия", бил морално остарял

Е жегодният конкурс "Мис Нидерландия" приключва съществуването си след 35 години. Това обяви днес организаторката му Моника ван Е. Конкурсът дава път на нова онлайн платформа, която ще се фокусира върху овластяването и подкрепата за младите жени, предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Според Ван Е конкурсът е "оставил уникално наследство" през последните години, но е време за нова посока. "Лентата и короната са остарели. Важното е да се създаде място, където жените да могат да се подкрепят взаимно и да растат," подчертава тя. През юни Амбър Рустенберг бе избрана за последната "Мис Нидерландия". Тя ще прекара остатъка от своя „мандат“ в популяризиране на новата платформа.

Транссексуална жена спечели конкурса „Мис Нидерландия“

Организаторът на конкурса "Мис Нидерландия" иска новата платформа да се превърне в място, където "традиционните идеи биват забравени и се предлага място за нещо ново, нещо вълнуващо, нещо, което не сте виждали преди. Подчертаваме теми като себеизразяване, разнообразие , психическо и физическо здраве, креативност и как обществото се променя. Даваме възможност на опитни експерти да обсъждат големите въпроси на днешния ден. Как се ориентираме в един свят, който понякога ни се струва „остарял“?," добави Ван Е.

