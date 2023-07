Агресия в интернет: Транссексуалната „Мис Нидерландия“ - жертва на езика на омразата

П обедителката в 94-ото издание на конкурса „Мис Нидерландия“ Рики Колe стана жертва на вербална агресия в интернет пространството, съобщи Ройтерс.

The winner of Miss Netherlands 2023 is Rikkie Valerie Kollé, a male pic.twitter.com/5AyiIEvcCt — End Wokeness (@EndWokeness) July 9, 2023

22-годишната Коле е първата транссексуална победителка в конкурса. След победата й миналата седмица, сега тя ще участва и в конкурса „Мис Вселена“. Ако спечели, тя ще се превърне в първата транссексуална жена, носила тази титла.

Коле каза, че се опитва да се концентрира върху доброто, а не върху обидните коментари в социалните мрежи.

Rikkie Valerie Kolle, the first transgender woman to be crowed Miss Netherlands, was bombarded with hate online, according to reports in media. Kolle, 22, said she became a target of hate speech after winning the competition last week. pic.twitter.com/5VHydDZ9zV — Koustuv 🇮🇳 🧭 (@srdmk01) July 14, 2023

„Мислех, че наистина сме възприемчиви в Нидерландия, но агресивните коментари показват другата страна на нашето общество. Надявам се, че това ще бъде сигнал за осъзнаване“, обясни тя за Ройтерс. „Засега напълно ги игнорирам. Фокусирам се върху хубавите неща, които ми предстоят.“

True Story. The man on the left won Miss Netherland 2023 last night. The woman on the right couldn’t measure up to his high standards of beauty and is the runner up. #rikkievaleriekollé #MissNetherland2023 #missnetherland pic.twitter.com/HpxrGGNSh8 — 𝐑𝐈𝐂𝐊. (@RdubHall) July 10, 2023

Негативните коментари не са били резултат от провокация от нейна страна, добави Коле. Тя уточни, че хората я обиждат само заради това, че е себе си.

„Просто искам да покажа Рики и, разбира се, моята история като транссексуална жена на света, а да ме критикуват за това е наистина тъжно“, каза новата носителка на титлата Мис Нидерландия.