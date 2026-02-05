България

Нова китайска марка стъпва в България

Вчера се състоя официалното представяне на MG Motor на българския пазар. Тук стъпва с пет модела (три бензинови и два EV) и 13 дилърства в страната, готови до края на 2026 г. Вижте цените на всички

Пламен Георгиев

5 февруари 2026, 10:26
Нова китайска марка стъпва в България
Източник: CarMarket.bg

О т средата на януари се знае, че MG Motor, британската марка, жива благодарение на парите от китайския гигант SAIC, стъпва на българския пазар. Вчера се започнахме официално и с подробностите около поредното ново китайско попълнение, което стъпва на българския пазар.

Представител на една от най-силните китайски марки на Стария континент, реализирала 307 282 продажби през 2025 г. (най-много от всички други китайски брандове, дължащо се най-вече на британската му история), е официалният вносител на Kia за България. Затова и първият шоурум на MG Motor в България и София се намира на адрес бул. „Цариградско шосе“ 144, където се помещаваше шоурумът на Subaru. Той е с площ 322 кв. м, за следпродажбеното обслужване са отделени 1142 кв. м. Следващият шоурум е в Пловдив, където ще има повече пространство за излагане на моделите: 585 кв. м и 685 кв. м за афтърселс.

Източник: CarMarket.bg

До края на 2026 г. MG Motor ще има представителства още в Габрово, Велико Търново, Русе, Добрич, Варна, Сливен, Бургас, Стара Загора, Хасково и Сандански, т.е. общо 13 точки за продажба и сервиз на автомобилите с британско наследство, но с китайска технология и финансиране. Общо взето там, където има представителство на Kia, ще има такова и на MG Motor.

Портфолиото, с което MG Motor влиза в България, е съставено от общо пет модела към този момент. Имиджмейкърът е електрическият MG Cyberster, който ще се предлага срещу 63 400 – 68 400 евро (за двете мощности на модела). Вторият електрически модел е MGS5, който стартира от 34 300 евро.

Но успехът на марката се дължи не толкова на електричеството, колкото на конвенционалните предложения, затова и в началото се залага основно на тях.

В основата на гамата застава MG3, който ще се предлага с бензинов двигател или хибридно задвижване. Цените са съответно 17 875 – 19 538 евро и 20 715 - 24 000 евро за хибрида.

Следващият модел отново идва с чист бензин или самозареждащ се хибрид. Цените на MG ZS са съответно 20 840 – 23 990 евро и 23 990 – 28 280 евро.

MG HS предлага пълен хибрид и плъг-ин хибрид, като тук цените са съответно 33 3230 – 35 780 евро и 39 680 – 41 800 евро.

Източник: CarMarket.bg

През тази година портфолиото ще се увеличи още един електомобил (MG4 Urban) и един плъг-ин хибрид (MGS9), интересното при който е, че е 7-местен, т.е. може да се ползва данъчно облекчение.

Плановете на MG Motor са изключително агресивни, както и на повечето китайски конкуренти, тъй като за 2027 г. те планират да въведат на европейския пазар общо 5 нови модела. Колко от тях ще дойдат, това е рано да се каже. Също така е рано да се каже дали суббрандът IM ще стъпи у нас, но това са електромобили, изградени на 800-волтова платформа, с наистина много луксозен интериор. Вероятно, ако пазарът пожелае, т.е. започнат да се купуват повече електрически коли у нас, може да видим MG IM5 и MG IM6 у нас, но на този момент не става дума за това.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
MG Motor китайски автомобили
