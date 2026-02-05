България

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

Боеприпасът е иззет за унищожаване от служители на военно формирование

5 февруари 2026, 10:53
Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков
Източник: БТА

С илно корозирала ръчна граната е намерена на Регионалното депо за отпадъци в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София. 

В Районно управление – Самоков вчера около 13:00 часа е подаден сигнал, че на лентата за разделно събиране на отпадъци в депото е намерена ръчна граната.

На място са били изпратени полицейски служители за запазване на местопроизшествието. Боеприпасът, силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет за унищожаване от служители на военно формирование. По случая е регистрирана преписка.

Източник: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин    
самоков граната
Последвайте ни

По темата

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Свят Преди 7 минути

“Предполагаме, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от никакви задължения или симетрични декларации в контекста на договора", каза руското министерство на външните работи

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

България Преди 7 минути

КЕВР и институциите започват проверки

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева със стряскаща прогноза: Европа губи битката със САЩ и Китай

България Преди 27 минути

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в Брюксел, че ЕС изостава драстично от САЩ и Китай. Тя призова за спешни реформи срещу свръхрегулацията и „мързеливия капитал“, за да се спаси икономиката и социалният модел на Стария континент

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

България Преди 41 минути

Здравословният егоизъм – да или не?

Здравословният егоизъм – да или не?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 44 минути

Това изповядва и Емил Конрад в поредния епизод на подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

България Преди 50 минути

"Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално", написа асоциацията в становище

Нова китайска марка стъпва в България

Нова китайска марка стъпва в България

България Преди 53 минути

Вчера се състоя официалното представяне на MG Motor на българския пазар. Тук стъпва с пет модела (три бензинови и два EV) и 13 дилърства в страната, готови до края на 2026 г. Вижте цените на всички

Володимир Зеленски

"Той не е диктатор": Близък съюзник на Зеленски отговори на атаките от Белия дом

Свят Преди 53 минути

„От демократична гледна точка, ние се нуждаем от тях, от тези избори“, каза губернаторът на Николаев Виталий Ким

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Свят Преди 53 минути

Русия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Любопитно Преди 54 минути

Амбициозни участници от цял свят ще се борят за одобрението на шеф Виктор Ангелов

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

България Преди 55 минути

Екип на Службата за управление на водите е разпръснал абсорбиращ материал

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

България Преди 1 час

"Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани", каза Трифонов в TikTok

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

България Преди 1 час

Весела Чернева коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата

<p>Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби продължават</p>

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 1 час

Първият ден от разговорите завърши без конкретен напредък

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

България Преди 1 час

Съдът му наложи най-леката мярка за неотклонение - подписка, което допълнително нажежи напрежението в града

<p>AI войната започна, гигантите си разменят обвинения</p>

AI войната започна, гигантите си разменят обвинения и рискуват да допуснат голяма грешка

Технологии Преди 1 час

Развитието на изкуствения интелект продължава с бързо темпо, като той все още има много бизнес възможности пред себе си. Въпреки това Anthropic и OpenAI вече са в яростна конкуренция и си прехвърлят взаимни критики в битката си за позиции

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Да подкрепим България!

Gong.bg

Левски с позиция против расизма

Gong.bg

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в община Ардино, затворен е пътят между 6 села

Nova.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg