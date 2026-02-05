Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

С илно корозирала ръчна граната е намерена на Регионалното депо за отпадъци в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

В Районно управление – Самоков вчера около 13:00 часа е подаден сигнал, че на лентата за разделно събиране на отпадъци в депото е намерена ръчна граната.

На място са били изпратени полицейски служители за запазване на местопроизшествието. Боеприпасът, силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет за унищожаване от служители на военно формирование. По случая е регистрирана преписка.