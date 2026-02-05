България

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

Съдът му наложи най-леката мярка за неотклонение - подписка, което допълнително нажежи напрежението в града

5 февруари 2026, 10:15
53-годишен мъж е обвинен за посегателство срещу две малолетни деца в Лом. Според разследването той е извършил непристойни действия пред деца на 7 и 8 години, а срещу него има и още два сигнала. Близки на децата се събират пред съда в Лом на 4 и 5 февруари с настояване той да остане зад решетките. Вместо това съдът му наложи най-леката мярка за неотклонение - подписка, което допълнително нажежи напрежението в града, предаде NOVA.

Лелята на двете деца - момче и момиче, които са станали обект на непристойните действия в края на януари, разказа в "Здравей, България", че обвиняемият дошъл в дома им.

"Търсил е под претекст за работа баща им. Установил, че родителите не са вкъщи. Носи на децата сладки и дава на момчето личния си телефон. След това започва да извършва непристойните действия пред момичето", заяви жената. 

Той извършил сексуален контакт с 15-годишна пред очите на други малолетни

Майката на децата подчерта, че дъщеричката ѝ веднага ѝ е разказала за случилото се. "Беше много разстроена от случилото се. Записана е на психолог, който каза, че тя ще забрави за случилото се и ще се оправи. Но в момента има притеснения и не е особено добре", обясни тя. 

Момиче на 11-годишна възраст също е споделило с вуйчо си, че е станало обект на посегателство. "Тя се е страхувала, защото е била заплашена, че ще запали къщата ни и ще пребие нея и сестра ѝ, ако ми сподели", разказа майката на детето. 

Недоволните заявиха, че днес е последният ден на мирни протести и че ще предприемат действия. 

Следващото заседание по делото е в понеделник, 9 февруари. Прокуратурата в Монтана обжалва решението на съда и иска най-тежката мярка. 

Източник: NOVA    
Лом Посегателство над деца Непристойни действия Малолетни жертви Съд в Лом Мярка за неотклонение Протести Обществено напрежение Прокуратура Обжалване
