България

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

"Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално", написа асоциацията в становище

5 февруари 2026, 10:29
Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане
Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"
Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“
Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София
Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък
Червен код за области в България утре

Червен код за области в България утре

А социация на инфлуенсърите излязоха със становище по повод бруталното измъчване на животни в свищовското село Царевец, изразявайки възмущението си срещу 53-годишния Детелин Аврамов и 53-годишната Анита Вачкова, за които има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, заснемали са ги и са ги продавали в тъмната мрежа. Аврамов и Вачкова, известна като „Царицата на мъченията” не само в България, но и в международен мащаб.

Становището на асоциацията на инфлуенсърите:

Скъпи приятели, всички ние сме в шок от поредното брутално разкритие за жестоко насилие и убийства на животни, извършвани умишлено, заснемани и разпространявани срещу заплащане в интернет. Става дума за случая в свищовското село Царевец, където животни са били тормозени, изтезавани и убивани, а жестокостите са били целенасочено заснемани и продавани като съдържание.

По случая са задържани Детелин Аврамов и Анита Вачкова, за които има данни, че системно са извършвали тези деяния в продължение на 10 години.

Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално.

Това не е "съдържание“. Това е престъпление.

Интернет пространството съществува, за да се създават образователни, вдъхновяващи и развлекателни клипове, които носят стойност и позитивен пример. Всяка форма на насилие ние категорично не толерираме. То няма място онлайн, няма място в обществото и трябва да бъде строго преследвано от закона и безкомпромисно наказвано.

Асоциация на инфлуенсърите настоява за максималните възможни наказания за извършителите на тези деяния. Очакваме ясен и категоричен отговор от институциите, за да бъде даден недвусмислен сигнал, че подобна жестокост няма да бъде подминавана, оправдавана или омаловажавана.

Ние сме дълбоко шокирани и възмутени от случилото се. Като общество и като дигитална общност носим отговорност да не допускаме насилието да се превръща в търговия, в гледаемост или в средство за печалба.

Насилието не е норма. Насилието не е забавление. Насилието е престъпление.

Източник: Фокус    
Насилие над животни Жестокост Престъпление Асоциация на инфлуенсърите Свищовско Царевец Онлайн насилие Изтезания Максимални наказания Извършители
Последвайте ни
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как мирише разгонената котка?

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Свят Преди 8 минути

“Предполагаме, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от никакви задължения или симетрични декларации в контекста на договора", каза руското министерство на външните работи

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Свят Преди 8 минути

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Любопитно Преди 26 минути

Джордж и Амал Клуни напуснаха Холивуд и избраха живот във френския Прованс, където вече имат гражданство и отглеждат децата си далеч от славата, залагайки на спокойствие, природа и активна роля в местната общност

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

България Преди 27 минути

Боеприпасът е иззет за унищожаване от служители на военно формирование

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева със стряскаща прогноза: Европа губи битката със САЩ и Китай

България Преди 28 минути

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в Брюксел, че ЕС изостава драстично от САЩ и Китай. Тя призова за спешни реформи срещу свръхрегулацията и „мързеливия капитал“, за да се спаси икономиката и социалният модел на Стария континент

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

България Преди 42 минути

Здравословният егоизъм – да или не?

Здравословният егоизъм – да или не?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 45 минути

Това изповядва и Емил Конрад в поредния епизод на подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“

Нова китайска марка стъпва в България

Нова китайска марка стъпва в България

България Преди 54 минути

Вчера се състоя официалното представяне на MG Motor на българския пазар. Тук стъпва с пет модела (три бензинови и два EV) и 13 дилърства в страната, готови до края на 2026 г. Вижте цените на всички

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Свят Преди 54 минути

Русия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Любопитно Преди 55 минути

Амбициозни участници от цял свят ще се борят за одобрението на шеф Виктор Ангелов

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

България Преди 1 час

Весела Чернева коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата

<p>Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби продължават</p>

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 1 час

Първият ден от разговорите завърши без конкретен напредък

<p>AI войната започна, гигантите си разменят обвинения</p>

AI войната започна, гигантите си разменят обвинения и рискуват да допуснат голяма грешка

Технологии Преди 1 час

Развитието на изкуствения интелект продължава с бързо темпо, като той все още има много бизнес възможности пред себе си. Въпреки това Anthropic и OpenAI вече са в яростна конкуренция и си прехвърлят взаимни критики в битката си за позиции

<p>За Стармър времето изтича</p>

Времето изтича за Стармър: Лейбъристите рискуват унижение на изборите във Великобритания

Свят Преди 1 час

Британският премиер искаше да избегне консервативна драма, но сега оглавява собствена криза в Лейбъристката партия

.

Венецуелското правителство освободи още 22-ма затворници

Свят Преди 1 час

Семействата на лишените от свобода казват, че процедурите по освобождаване се проточват прекалено дълго

Желязков и генералният секретар на ОИСР представят икономическия преглед на България

Желязков и генералният секретар на ОИСР представят икономическия преглед на България

България Преди 1 час

В срещата ще участват министърът на финансите Теменужка Петкова и министърът на външните работи Георг Георгиев

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Да подкрепим България!

Gong.bg

Левски с позиция против расизма

Gong.bg

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино

Nova.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg