"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

А социация на инфлуенсърите излязоха със становище по повод бруталното измъчване на животни в свищовското село Царевец, изразявайки възмущението си срещу 53-годишния Детелин Аврамов и 53-годишната Анита Вачкова, за които има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, заснемали са ги и са ги продавали в тъмната мрежа. Аврамов и Вачкова, известна като „Царицата на мъченията” не само в България, но и в международен мащаб.

Становището на асоциацията на инфлуенсърите:

Скъпи приятели, всички ние сме в шок от поредното брутално разкритие за жестоко насилие и убийства на животни, извършвани умишлено, заснемани и разпространявани срещу заплащане в интернет. Става дума за случая в свищовското село Царевец, където животни са били тормозени, изтезавани и убивани, а жестокостите са били целенасочено заснемани и продавани като съдържание.

По случая са задържани Детелин Аврамов и Анита Вачкова, за които има данни, че системно са извършвали тези деяния в продължение на 10 години.

Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално.

Това не е "съдържание“. Това е престъпление.

Интернет пространството съществува, за да се създават образователни, вдъхновяващи и развлекателни клипове, които носят стойност и позитивен пример. Всяка форма на насилие ние категорично не толерираме. То няма място онлайн, няма място в обществото и трябва да бъде строго преследвано от закона и безкомпромисно наказвано.

Асоциация на инфлуенсърите настоява за максималните възможни наказания за извършителите на тези деяния. Очакваме ясен и категоричен отговор от институциите, за да бъде даден недвусмислен сигнал, че подобна жестокост няма да бъде подминавана, оправдавана или омаловажавана.

Ние сме дълбоко шокирани и възмутени от случилото се. Като общество и като дигитална общност носим отговорност да не допускаме насилието да се превръща в търговия, в гледаемост или в средство за печалба.

Насилието не е норма. Насилието не е забавление. Насилието е престъпление.