Наводнения, жертви и затворени училища след бурята "Леонардо" в Португалия и Испания

Н ай-малко един човек загина, а хиляди бяха евакуирани, след като бурята "Леонардо" премина през Португалия и Испания. "Леонардо" е последната от поредица бури, които засегнаха двете страни на Иберийския полуостров тази година. Тежките метеорологични условия вече бяха отнели живота на петима души и бяха ранили стотици в Португалия през миналата седмица.

Наводненията, причинени от бурята "Леонардо", удариха Иберийския полуостров в сряда, като принудиха хиляди хора да бъдат евакуирани, доведоха до затваряне на училища и до отмяна на влакови превози.

Spanish and Portuguese authorities braced for the impact of Storm Leo, suspending classes in some areas and warning against travel, just one week after deadly Storm Kristin wreaked havoc across the Iberian Peninsula https://t.co/RsIYee9Y0L pic.twitter.com/vtG1HwMSqW — Reuters (@Reuters) February 4, 2026

В Португалия мъж на около 60 години загина, след като беше отнесен от течението, докато се опитвал да премине с автомобил през район, наводнен вследствие на бурята "Леонардо" в югоизточната част на страната, съобщи националният орган за гражданска защита.

„Намерено е превозно средство с един пътник, така че има един смъртен случай“, каза говорителят, като допълни, че трагедията е станала в близост до язовир в община Серпа.

В Испания метеорологичната агенция AEMET обяви най-високия червен код за тревога в части от южния регион Андалусия заради „извънредните“ валежи, като предупреди за риск от наводнения и свлачища. Висшият представител на службите за извънредни ситуации в Андалусия Антонио Санц заяви на пресконференция, че ситуацията е „много тревожна“ в близката планинска община Грасалема. Само за 24 часа там са паднали над 40 сантиметра дъжд – „обичайното количество валежи в Мадрид за цяла година“, по думите на говорителя на AEMET Рубен дел Кампо.

Около 3500 души бяха евакуирани в Андалусия, а стотици военнослужещи бяха разположени в подкрепа на спасителните служби. Всички училища в региона бяха затворени, с изключение на тези в най-източната провинция Алмерия.

Почти всички крайградски, регионални и междуградски влакове в Андалусия бяха отменени. Заместващи автобусни превози не бяха възможни заради състоянието на пътната мрежа, като десетки пътища бяха затворени.

#StormLeonardo is set to bring very unsettled weather in the days ahead across Portugal, Spain, northern Morocco and northern Algeria 🌧️



Following an exceptionally wet January, severe disruption is expected from flooding, landslides and large waves ⤵️ pic.twitter.com/6wdtcvvGuE — Met Office (@metoffice) February 3, 2026

Португалия остава под ударите и на бурята "Кристин"

Бурята "Леонардо" донесе допълнителни трудности за Португалия, която все още се възстановява от последиците на бурята "Кристин" през миналата седмица. Тя отне живота на най-малко петима души, рани стотици и остави десетки хиляди клиенти без електрозахранване.

Според националния орган за гражданска защита, от неделя насам службите за спешна помощ са реагирали на над 3300 инцидента, предимно свързани с наводнения, паднали дървета и свлачища.

В операциите са били разположени над 11 000 души, а около 200 жители са били евакуирани в централната част на Португалия в сряда.

Leonardo is the latest in a string of storms to affect Spain and Portugal this year. Severe weather had already killed five people and injured hundreds in Portugal last week.

➡️ https://t.co/U7VSSJIKW4 pic.twitter.com/QQcClrQusk — euronews (@euronews) February 5, 2026

В Алкасер до Сал, южно от Лисабон, река Садо излезе от коритото си, а покачващите се води заляха главната улица на града. В сряда следобед министърът на околната среда Мария да Граса Карвальо заяви пред журналисти, че има сериозна загриженост относно последиците от бурята в четвъртък, когато се очаква „пикова“ ситуация.

„Според прогнозите на IPMA“, каза тя, ще има допълнително влошаване на времето „в събота и неделя“, макар че то се очаква да бъде „много меко“. Карвальо добави, че след това ще има „нов пик“ на лошото време „в понеделник, вторник или сряда, в началото на следващата седмица“.

Регионите на Лисабон и Алгарве в южната част на страната са сред най-силно засегнатите, като се очаква дъждът и вятърът да достигнат максималната си интензивност през нощта от сряда срещу четвъртък.

Летището в Берлин временно отмени всички излитащи полети

Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург (BER) в германската столица са временно преустановени тази сутрин заради неблагоприятни метеорологични условия, след като столичният регион беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, предаде Ройтерс. Летищните власти съобщават, че всички излитащи полети са отменени, като призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Aufgrund der Wetterbedingungen sind derzeit keine Starts möglich. Bitte überprüfe den Flugstatus bei deiner Fluggesellschaft. pic.twitter.com/24cLdrNg5L — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) February 5, 2026

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. Вчера летището във Франкфурт на Майн, най-голямото в страната, преустанови полетите за повече от час заради силен снеговалеж. Операциите бяха спрени като нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Макар пистите да бяха разчистени по-късно, от летищния оператор „Фрапорт“ (Fraport) предупредиха за продължаващи закъснения.

Пътуващите са посъветвани да проверят на страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Проблемите в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва „Яху файненс“. Вчера заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик в Германия. Особено засегнати бяха пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.