Наводнения, жертви и затворени училища след бурята "Леонардо" в Португалия и Испания

Летището в Берлин временно отмени всички излитащи полети заради тежки метеорологични условия

5 февруари 2026, 08:27
Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Времето изтича за Стармър: Лейбъристите рискуват унижение на изборите във Великобритания

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

Н ай-малко един човек загина, а хиляди бяха евакуирани, след като бурята "Леонардо" премина през Португалия и Испания. "Леонардо" е последната от поредица бури, които засегнаха двете страни на Иберийския полуостров тази година. Тежките метеорологични условия вече бяха отнели живота на петима души и бяха ранили стотици в Португалия през миналата седмица.

Наводненията, причинени от бурята "Леонардо", удариха Иберийския полуостров в сряда, като принудиха хиляди хора да бъдат евакуирани, доведоха до затваряне на училища и до отмяна на влакови превози.

В Португалия мъж на около 60 години загина, след като беше отнесен от течението, докато се опитвал да премине с автомобил през район, наводнен вследствие на бурята "Леонардо" в югоизточната част на страната, съобщи националният орган за гражданска защита.

„Намерено е превозно средство с един пътник, така че има един смъртен случай“, каза говорителят, като допълни, че трагедията е станала в близост до язовир в община Серпа.

В Испания метеорологичната агенция AEMET обяви най-високия червен код за тревога в части от южния регион Андалусия заради „извънредните“ валежи, като предупреди за риск от наводнения и свлачища. Висшият представител на службите за извънредни ситуации в Андалусия Антонио Санц заяви на пресконференция, че ситуацията е „много тревожна“ в близката планинска община Грасалема. Само за 24 часа там са паднали над 40 сантиметра дъжд – „обичайното количество валежи в Мадрид за цяла година“, по думите на говорителя на AEMET Рубен дел Кампо.

Около 3500 души бяха евакуирани в Андалусия, а стотици военнослужещи бяха разположени в подкрепа на спасителните служби. Всички училища в региона бяха затворени, с изключение на тези в най-източната провинция Алмерия.

Почти всички крайградски, регионални и междуградски влакове в Андалусия бяха отменени. Заместващи автобусни превози не бяха възможни заради състоянието на пътната мрежа, като десетки пътища бяха затворени.

  • Португалия остава под ударите и на бурята "Кристин"

Бурята "Леонардо" донесе допълнителни трудности за Португалия, която все още се възстановява от последиците на бурята "Кристин" през миналата седмица. Тя отне живота на най-малко петима души, рани стотици и остави десетки хиляди клиенти без електрозахранване.

Според националния орган за гражданска защита, от неделя насам службите за спешна помощ са реагирали на над 3300 инцидента, предимно свързани с наводнения, паднали дървета и свлачища.

В операциите са били разположени над 11 000 души, а около 200 жители са били евакуирани в централната част на Португалия в сряда.

В Алкасер до Сал, южно от Лисабон, река Садо излезе от коритото си, а покачващите се води заляха главната улица на града. В сряда следобед министърът на околната среда Мария да Граса Карвальо заяви пред журналисти, че има сериозна загриженост относно последиците от бурята в четвъртък, когато се очаква „пикова“ ситуация.

„Според прогнозите на IPMA“, каза тя, ще има допълнително влошаване на времето „в събота и неделя“, макар че то се очаква да бъде „много меко“. Карвальо добави, че след това ще има „нов пик“ на лошото време „в понеделник, вторник или сряда, в началото на следващата седмица“.

Регионите на Лисабон и Алгарве в южната част на страната са сред най-силно засегнатите, като се очаква дъждът и вятърът да достигнат максималната си интензивност през нощта от сряда срещу четвъртък.

  • Летището в Берлин временно отмени всички излитащи полети

Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург (BER) в германската столица са временно преустановени тази сутрин заради неблагоприятни метеорологични условия, след като столичният регион беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, предаде Ройтерс. Летищните власти съобщават, че всички излитащи полети са отменени, като призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. Вчера летището във Франкфурт на Майн, най-голямото в страната, преустанови полетите за повече от час заради силен снеговалеж. Операциите бяха спрени като нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Макар пистите да бяха разчистени по-късно, от летищния оператор „Фрапорт“ (Fraport) предупредиха за продължаващи закъснения.

Пътуващите са посъветвани да проверят на страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Проблемите в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва „Яху файненс“. Вчера заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик в Германия. Особено засегнати бяха пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.

Източник: Марин Милков/БТА, Euronews    
