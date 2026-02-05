Подкаст "Тройка по никое време"

Здравословният егоизъм – да или не?

Това изповядва и Емил Конрад в поредния епизод на подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“

5 февруари 2026, 10:35
Здравословният егоизъм – да или не?
Източник: Тройка по никое време

О т деца са ни учили, че да си егоист е лошо нещо. „Дай си играчките на Сашко, да си поиграе и той!“, „Винаги помагай на другите, че и ти ще имаш нужда от помощ някога!“, „Бъди кавалер и винаги отстъпвай място в автобуса!“ ...

Но какво става, когато Сашко ни счупи играчката, за която сме мечтали и сме я сънували даже, а раницата ни за училище, която едва влачим, е толкова тежка, че ни се подгъват колената и отчаяно имаме нужда да поседнем поне за малко в градския транспорт? Що се отнася до помощта, от която и ние ще се нуждаем един ден, не е ли по-добре, както за нас, така и за другите, първо да помогнем на себе си, за да не се налага впоследствие някой друг да помага и на нас?

Въобще, здравословно ли е да бъдем алтруисти, да решаваме чуждите проблеми, преди да сме решили своите собствени? Концепцията за здравословния егоизъм дава възможен отговор на този въпрос.

Съвременната психология разглежда „здравословният егоизъм“ като възможност за пълноценна себереализация и умение да ценим собственото си здраве, личностно развитие и свобода. Това включва както отговорна грижа за собственото ни здраве и емоционална устойчивост, така и способност да поставяме ясни граници във взаимоотношенията си, най-вече като изградим умението да казваме „Не“. „Не“ на всичко, което е в наш ущърб и подкопава емоционалното и физическото ни здраве. Здравословният егоизъм е начин да осъзнаем, че личното ни щастие е наша лична отговорност, а не нечия друга. Така сме по-полезни и на всички останали. Психологът Ейбрахам Маслоу (авторът на известната „Пирамида на потребностите“) казва:

„Здравословният егоизъм е в основата на себеактуализацията и всъщност позволява на човек да бъде по-полезен и състрадателен към другите в дългосрочен план.“

Практически концепцията за здравословния егоизъм се изразява в на пръв поглед елементарни ежедневни дейности. Това са здравословно хранене и достатъчно време за сън и почивка, отказване на ангажименти, които са ни неприятни и ни натоварват допълнително физически и психически, отделяне на време за личните ни предпочитания и хобита, независимо, че най-близките ни може да имат други планове... Постулати, които можем да прочетем във всеки сайт и статия, посветени на личностно израстване, техники за постигане на „нашата най-добра версия“ и душевна хармония. Дотолкова познати, че са се превърнали в модерни клишета, а за не малка част от техните автори – „гурута“, „коучове“ и пр., в източник на повече от прилични доходи. Всъщност, здравословният егоизъм се състои и в това, да можем и да кажем - „Мен това не ме засяга“. Доколко това е градивно както за нас самите, така и за хората около нас?

Противоречивостта на концепцията за здравословния егоизъм идва от това, че не винаги е ясна границата между наистина градивния, здравословен егоизъм и откровения нарцисизъм.

  • Как да я разпознаем?

Преди всичко, хората, които можем да наречем „здравословни егоисти“, не са психопати, нито социопати. Те не са лишени от емпатия. Когато задоволяват своите потребности, не правят това в ущърб на другите. Това при нарцисистите не е така. „Нарцисът“ се нуждае от обществено внимание, даже нещо повече – от всеобщо възхищение, за да не увехне. Това е основният двигател на неговата „себеактуализация“. Той не се интересува от чувствата и нуждите на другите. Нарцисистите не са склонни на допустими компромиси – такива, които удовлетворяват и двете страни при възникнал спор, без това да уронва честта и достойнството на опонента. Нещо повече – истината, била тя обективна или не, не е водеща при воденето на спор с нарцисист. За него най-важното е той да има последната дума и всички да му се възхищават.

Здравословният егоизъм тук ни помага да кажем „Не“, да отстояваме себе си, като не се поддаваме на манипулации и щадим преди всичко собственото си здраве и емоции. Емпатията, при „здравословният егоист“, се изразява в разумна и навременна грижа и помощ за хората, които наистина се нуждаят от такава.

Но в рамките на разумното. Дори Христос казва: „Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си!“ Не двете, едната! Защото ако дадеш и двете си ризи, на свой ред ще се озовеш в положението на човека без риза. В това няма смисъл. За да бъдеш полезен на другите, преди всичко трябва да си решил собствените си проблеми – на това учи здравословния егоизъм. И да следваш собствените си стремежи, желания, потребности. Това важи с особена сила, за хора, които трябва да изградят себе си не от нулата, както гласи клишето, а от ниво -1.

Това изповядва и Емил Конрад в поредния епизод на подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“. Възможно ли е човек да се самовъзпита така, че да съумее да се съхрани и да остане верен на себе си и желанията си?

"Първата крачка е да приемеш положението такова каквото е", казва Емил Конрад, без излишно самосъжаление и сантименталности. Осиновен като бебе, Емил Конрад не е имал щастието да се радва на майчина любов от осиновителката си ... слабо казано. В такъв случай, не му ли е липсвала истинската му майка? „Не, защото не може да ти липсва нещо, което никога не си имал.“ „Съвсем наскоро открих истинските си родители. Не поддържам връзка с тях. Нямам нужда.“

Дали чрез своите видеа и книги помага на хората? „Не ги правя с тази цел – да давам съвети и да ги сугестирам да правят това или онова. Разказвам своята история и споделям нещата, които аз харесвам. Честен съм. Мисля, че по този начин помагам повече.“

Може би в това се крие здравословната същност на здравословния егоизъм? Да виждаш чуждите примери, но да следваш своя път, с допустими компромиси? Всеки решава сам за себе си. По възможност, която си даваме самите ние, стига да я искаме достатъчно силно.

Здравословен егоизъм Грижа за себе си Лични граници Себереализация Алтруизъм Нарцисизъм Ейбрахам Маслоу Личностно израстване Емил Конрад
Последвайте ни
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Китайската марка с най-много продажби в Европа вече е у нас

Китайската марка с най-много продажби в Европа вече е у нас

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в телефонен разговор

Свят Преди 10 минути

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Ядрените ограничения между САЩ и Русия приключиха

Любопитно Преди 10 минути

“Предполагаме, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от никакви задължения или симетрични декларации в контекста на договора", каза руското министерство на външните работи

<p>Как Европа може да загуби войната за Гренландия</p>

Как Европа може да загуби "войната за Гренландия" заради дезинформацията на САЩ

Свят Преди 27 минути

Датската територия остава уязвима за влиянието, което администрацията на САЩ упражнява онлайн

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Любопитно Преди 28 минути

Джордж и Амал Клуни напуснаха Холивуд и избраха живот във френския Прованс, където вече имат гражданство и отглеждат децата си далеч от славата, залагайки на спокойствие, природа и активна роля в местната общност

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

България Преди 29 минути

Боеприпасът е иззет за унищожаване от служители на военно формирование

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева със стряскаща прогноза: Европа губи битката със САЩ и Китай

България Преди 30 минути

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в Брюксел, че ЕС изостава драстично от САЩ и Китай. Тя призова за спешни реформи срещу свръхрегулацията и „мързеливия капитал“, за да се спаси икономиката и социалният модел на Стария континент

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

България Преди 44 минути

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

България Преди 53 минути

"Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално", написа асоциацията в становище

Нова китайска марка стъпва в България

Нова китайска марка стъпва в България

България Преди 56 минути

Вчера се състоя официалното представяне на MG Motor на българския пазар. Тук стъпва с пет модела (три бензинови и два EV) и 13 дилърства в страната, готови до края на 2026 г. Вижте цените на всички

Володимир Зеленски

"Той не е диктатор": Близък съюзник на Зеленски отговори на атаките от Белия дом

Свят Преди 56 минути

„От демократична гледна точка, ние се нуждаем от тях, от тези избори“, каза губернаторът на Николаев Виталий Ким

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Свят Преди 56 минути

Русия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Любопитно Преди 57 минути

Амбициозни участници от цял свят ще се борят за одобрението на шеф Виктор Ангелов

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

България Преди 58 минути

Екип на Службата за управление на водите е разпръснал абсорбиращ материал

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

България Преди 1 час

"Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани", каза Трифонов в TikTok

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

България Преди 1 час

Весела Чернева коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата

<p>Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби продължават</p>

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 1 час

Първият ден от разговорите завърши без конкретен напредък

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Да подкрепим България!

Gong.bg

Левски с позиция против расизма

Gong.bg

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино

Nova.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg