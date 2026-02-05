Ново проучване: 4 от 10 случая на рак могат да бъдат предотвратени

П очти четири от всеки 10 случая на рак, диагностицирани по света през 2022 г., могат да бъдат проследени до рискове, които хората и обществата имат силата да променят, сочи мащабно ново глобално проучване, цитирано от Newsweek.

Анализът, публикуван в Nature Medicine, изследва 36 вида рак в 185 държави и свързва днешните диагнози на рак с това колко разпространени са били определени рискови фактори преди около десетилетие. Това времево изоставане отразява реалността, че раковите заболявания често се развиват с години след излагането.

От 18,7 милиона нови случая на рак през 2022 г. (с изключение на немеланомен рак на кожата), около 7,1 милиона (37,8%) са били свързани с 30 подлежащи на промяна рискови фактори.

Те включват поведения като тютюнопушене и консумация на алкохол, инфекции, излагане на фактори на околната среда и професионални рискове.

Ракът вече е една от водещите причини за заболяване и смърт в света, като през 2022 г. са регистрирани повече от 20 милиона нови случая и почти 10 милиона смъртни случая. Ако настоящите тенденции се запазят, се очаква броят на новите случаи да нарасне с около 50% до 2040 г. Изследователите заявиха, че превенцията ще бъде от ключово значение за забавяне на този ръст.

Тютюнопушенето остава най-големият единичен фактор, допринасящ за 15,1% от глобалните случаи на рак. Инфекциите са следващи с 10,2%, а консумацията на алкохол – с 3,2%.

Определени видове рак доминират предотвратимата тежест. Ракът на белия дроб, стомаха и шийката на матката заедно съставляват почти половината от случаите, свързани с подлежащи на промяна рискове.

Картината се различава значително между мъжете и жените. При 29,7% от жените пациенти, около 2,7 милиона случая, ракът е бил свързан с подлежащи на промяна фактори. При мъжете делът е много по-висок – 45,4%, или 4,3 милиона случая.

За жените в световен мащаб инфекциите са водещият рисков фактор, свързан с 11,5% от случаите. Много от тях включват човешкия папиломен вирус (HPV), за който е известно, че причинява рак на шийката на матката, или Helicobacter pylori – бактерия, свързана с рак на стомаха. Тютюнопушенето е следващият основен фактор.

За мъжете тютюнопушенето се откроява като доминиращ двигател, свързан с 23,1% от случаите на рак, следвано от инфекциите. Тези рискове са особено свързани с рак на белия дроб, стомаха и черния дроб.

Проучването също така установява отчетливи географски различия, отразяващи начина, по който начинът на живот, обществените здравни системи и излагането на рискове варират по света.

Сред жените в Африка на юг от Сахара е отчетен най-високият дял на ракови заболявания, свързани с подлежащи на промяна рискове – 38,2%. Северна Африка и Западна Азия имат най-ниския дял – 24,6%. В повечето други региони приблизително три от всеки 10 случая на рак при жените се считат за предотвратими.

Разликите сред мъжете са още по-големи. В Източна Азия 57,2% от раковите заболявания при мъжете са били свързани с подлежащи на промяна рискове – почти шест от всеки 10 случая. За сравнение, делът е бил 28,1% в Латинска Америка и Карибите.

Няколко региона, включително Южна Европа, Източна Европа, Югоизточна Азия, Южно-Централна Азия и Северна Африка и Западна Азия, са отчели повече от 40% от случаите на рак при мъжете, свързани с тези рискове.

Изследователите заявиха, че резултатите посочват ясни възможности за превенция. Политиките за контрол на тютюнопушенето, програмите за ваксинация и лечение за предотвратяване на инфекции, както и стратегиите за намаляване на вредната употреба на алкохол биха могли значително да намалят бъдещите случаи на рак.

Авторът на статията и епидемиолог Хана Финк заяви пред Newsweek, че ако трябва да избере една интервенция с най-голям глобален ефект, това би било пълното прилагане и стриктно налагане на всеобхватни политики за контрол на тютюнопушенето във всяка страна.

„Тютюнът остава най-голямата предотвратима причина за рак в световен мащаб, отговорна за около 15% от всички нови случаи на рак и за повече от един от всеки пет случая на рак при мъжете в нашия анализ“, каза тя.

„Силните мерки за контрол на тютюнопушенето, включително значителни увеличения на данъците, стандартни опаковки, всеобхватни забрани за реклама, обществени пространства без тютюнев дим и достъпна подкрепа за отказване, са сред най-рентабилните здравни политики и имат незабавен ефект за намаляване на излагането“, категорична е Финк.

Ускоряването на спада в тютюнопушенето през следващите 10–20 години може да предотврати милиони случаи на рак и също така да намали нивата на сърдечни и белодробни заболявания, продължи Финк.

„Важно е да се отбележи, че тези политики също така помагат за намаляване на здравните неравенства, защото тютюнопушенето все повече се концентрира сред по-необлагодетелстваните в социално-икономическо отношение групи“, добави тя.