Представител на Белия дом се срещна със Си Цзинпин

С ъветникът на Белия дом по националната сигурност Джейк Съливан се срещна с китайския президент Си Цзинпин, предадоха световните агенции.

По време на срещата Си е заявил пред Съливан, че Китай и САЩ трябва да бъдат „източник на стабилност за световния мир“. Двете страни трябва и да дадат импулс на общото развитие на света, а всяка една от тях не трябва да гледа на развитието на другата като на риск за себе си.

Си е допълнил, че ангажиментът на Китай за стабилно и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ си остава непроменен. Той е изразил надежда, че САЩ ще работят с Китай в тази насока.

Китайският лидер обаче е подчертал, че при взаимодействието си с Вашингтон Пекин неизменно ще продължи да отстоява суверенитета и интересите на развитието на Китай.

На свой ред Съливан е заявил на Си, че президентът на САЩ Джо Байдън има желание в идните седмици да разговаря с китайския лидер, предаде Франс прес.

По-рано днес Съливан се срещна днес с високопоставен китайски военен представител в рамките на визитата му в Китай, целяща да намали различията между Пекин и Вашингтон, предаде Франс прес.

"Рядко имаме повод за подобен род разговори", заяви Съливан по време на срещата си с китайския генерал Чжан Юся, който е заместник председател на Централния военен комитет на Китай.

"Мисля, че става дума за една много важна среща предвид състоянието на света и необходимостта да управляваме по един отговорен начин отношенията между Китай и САЩ", подчерта Съливан.

Тази негова визита беше първата на съветник по националната сигурност на САЩ в Китай от 2016 г. насам.

