Републиканци предлагат Тръмп да бъде изобразен на банкнота от 250 долара

Р епубликански конгресмен настоява президентът Доналд Тръмп да бъде поставен върху новосъздадена банкнота от 250 долара. Това предаде Newsweek.

Защо това е важно

Ако предложението бъде одобрено, това ще бъде исторически прецедент, тъй като Тръмп ще стане първият жив действащ президент, който е изобразен върху американска валута.

Гигантска златна статуя в Газа и брадати танцьорки: Тръмп публикува шокиращо видео, създадено с AI

Какво трябва да знаете

Съгласно законопроекта, предложен от конгресмена от Южна Каролина Джо Уилсън, Бюрото за гравиране и печат ще бъде задължено да проектира банкнота от 250 долара с лика на президента Тръмп.

Уилсън обоснова инициативата си с „Байдънинфлацията“, като заяви, че сегашното състояние на икономиката принуждава американците да носят повече пари в брой. „Най-ценната банкнота за най-ценния президент!“, написа той в социалната мрежа X.

Терминът „Байдънинфлация“ е измислен от критици на бившия президент Джо Байдън, за да опишат инфлацията, която нарасна по време на неговото управление. При неговото президентство инфлацията достигна пик от 9,1% в средата на 2022 г. – най-високото ниво от началото на 80-те години.

Белият дом тогава обвини глобални фактори като прекъсванията във веригите за доставки, пандемията от COVID-19 и войната в Украйна за ръста на инфлацията. Въпреки това критиците посочиха политиките на Байдън – увеличените държавни разходи, енергийните регулации и икономическите стимули – като основна причина за поскъпването на стоки от първа необходимост, гориво и жилища.

Въпреки че инфлацията намаля след 2022 г. и през 2025 г. достигна 3%, тя остава ключова тема за кампанията на Тръмп. По време на предизборната си надпревара той обеща, че инфлацията ще „изчезне напълно“, ако се върне в Белия дом.

Доклад на Министерството на труда на САЩ от януари показа, че потребителските цени са отбелязали най-големия си ръст от 18 месеца насам, като американците продължават да плащат повече за различни стоки и услуги. Според други анализи инфлацията може отново да се повиши, след като Тръмп обяви на 1 февруари въвеждането на мита до 25% върху вноса от Мексико и Канада, както и 10% мита върху китайски стоки.

Предишен анализ на Goldman Sachs прогнозира, че подобни мита могат да увеличат инфлацията с 1%. Освен това те биха намалили печалбите на американските компании и биха предизвикали ответни търговски санкции от други държави.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3