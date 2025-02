Доналд Тръмп пак „захапа“ принц Хари за визата му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава ангажиран с принц Хари, изправен пред наказателно преследване, ако се установи, че е излъгал за употребата на наркотици в молбата си за виза, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Миналата седмица държавният глава каза, че няма да депортира херцога на Съсекс, твърдейки, че той е достатъчно наказан с „ужасната“ си съпруга. Но източници, близки до Тръмп, сега казват, че той е „обещал прозрачност“ и ще подкрепи съдебни действия в тази посока.

Всеки, който лъже за употреба на наркотици в молба за виза за САЩ, е изправен пред до пет години затвор, глоба или депортиране.

В своите мемоари Spare от 2023 г. Хари призна, че е употребявал кокаин, марихуана и магически гъби. Ако беше признал това при пристигането си в САЩ през 2022 г., щеше да се нуждае от специално разрешение за виза след интервю.

Вашингтонският мозъчен тръст The Heritage Foundation се бори за оповестяване на данни от Министерството на вътрешната сигурност, за да разбере дали Хари е казал истината и дали е получил специално отношение. Първоначално съдия Карл Никълс постанови всички документи да се пазят в тайна.

Но в документи, подадени в четвъртък, той нареди подробности за тайна среща „при закрити врата“ миналото лято между него и адвокатите на DHS да бъдат предадени на The Heritage Foundation.

