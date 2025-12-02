Русия твърди, че е превзела Покровск, Украйна отрича

Р усия заяви в понеделник, че е превзела източноукраинския град Покровск, което би било важна победа за нейните сили, ако се потвърди – въпреки че Украйна отхвърли това, което нарече „гръмки изявления“ на Москва, целящи да повлияят на преговорите за прекратяване на войната.

Твърдението на Москва, което Си Ен Ен (CNN) не може независимо да потвърди, идва след месеци на тежки боеве за контрол над стратегическия център. Москва е понесла хиляди убити и ранени при щурма си на града.

То идва малко след разговори на високо равнище между американски и украински представители във Флорида относно това как да се сложи край на войната, и само ден преди специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, да се срещне с руския президент Владимир Путин в руската столица.

Украйна не коментира директно твърдението на Москва, но Андрий Коваленко, ръководител на Украинския център за противодействие на дезинформацията, предупреди в понеделник, че Русия ще направи „много опити да оказва натиск на фронтовата линия през следващите седмици и ще ги съпровожда с гръмки изявления“.

Той каза, че това се прави „изключително за западната аудитория и за повишаване на дипломатическия натиск“ на фона на новите преговори за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано в понеделник Въоръжените сили на Украйна заявиха, че „въпреки трудната ситуация“ в Покровск и околните райони, украинските войски „продължават да удържат настъплението на врага“.

Твърдението на Москва идва ден след като Путин посети войските на фронтовата линия. Генерал Валерий Герасимов, началник на руския Генерален щаб, е казал на Путин по време на посещение в команден пункт в неделя, че руските войски са превзели Покровск, съобщи в понеделник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Не е ясно защо Кремъл не е обявил по-рано за този предполагаем пробив.

Видео, публикувано от Кремъл в понеделник и геолокализирано от CNN, показва руски войници, които развяват руски флаг в центъра на Покровск – район, който е под контрола на Москва от известно време, тъй като руските войски напредват бавно през града от юг.

Покровск дълго време се смяташе за важен град за украинците, заради неговите пътни и железопътни връзки, но честите атаки с дронове и артилерия по ключовото шосе и железопътната линия принудиха Киев да търси алтернативни маршрути за снабдяване, намалявайки стратегическата стойност на града.

По време на неделното си посещение Путин благодари на командирите и военния персонал за техните „успешни действия“, според Песков. „Искам да ви благодаря за резултатите от операциите в Покровск – на вас, на цялото командване и личния състав на групировката и, разбира се, на бойците, нашите момчета, които изпълняват тези бойни задачи“, каза Путин.

Той добави, че успехът в Покровск ще „осигури стабилен напредък“ към всички цели на войната.