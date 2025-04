Пожар в китайски ресторант отне 22 живота

Д вадесет и двама души загинаха, трима души пострадаха при пожар в ресторант в Североизточен Китай, предаде китайската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс. Телевизията не даде никакви подробности за причината за пожара.

#BREAKING



First images from the restaurant fire



22 people dead and 3 injured after a fire broke out at a restaurant near a resettlement housing complex in Liaoyang, Liaoning Province. The investigation is ongoing. China