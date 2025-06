Пожар в испански старчески дом взе жертва, има 19 ранени

М ъж на деветдесет и три години загина в пожар в старчески дом в испанския град Сарагоса, в автономната област Арагон, предаде Франс прес. Пострадали са 19 души, допълни агенцията.

Пожарът е тръгнал от спално помещение на партера около 23:00 местно време снощи (0:00 бълг. вр.), информира местната служба за спешна помощ в социалната мрежа "Екс".

A 93-year-old man has been killed following a fire in a nursing home in Zaragoza, Spain, according to local media.

At least 19 others sustained injuries in the incident, some of whom are in serious condition.

The fire began when an oxygen cylinder exploded, according to El Pais. pic.twitter.com/308bNKv9x7