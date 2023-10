Пожар пламна в сграда на полицията в град Исмаилия в Египет, има ранени

Н ай-малко 25 души са пострадали при избухнал тази сутрин голям пожар в полицейско управление в град Исмаилия, Североизточен Египет, преди стихията да бъде овладяна, предаде Ройтерс., като се позова на службите за спешна помощ и медии.

Според видеоклипове, публикувани в социалните мрежи пожарът се е разразил в сградата на градската дирекция за сигурност.

#BREAKING | A massive fire in the Ismailia Governorate at police facility, northeast of Cairo.#Egypt #Cairo #مصر #القاهرة #الإسماعيلية pic.twitter.com/xX0WIPFIEF