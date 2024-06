Пожар горя във фабрика за литиеви батерии в Южна Корея, 16 души са загинали

Ш естнадесет души са загинали при пожар във фабрика за производство на литиеви батерии близо до Сеул, а петима души са в неизвестност, съобщиха южнокорейски власти, цитирани от Асошиейтед прес.

A powerful explosion set a lithium battery factory on fire in #SouthKorea, killing at least 16 people, and a search and rescue operation is ongoing for five others who remain missing, local fire officials say.https://t.co/d8mCDgEri8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 24, 2024

Идентифицирането на загиналите ще е трудно, защото регистърът на служителите също е изгорял, заяви представител на фабриката.

At least 16 dead in a fire at a lithium battery factory in South Korea | Click on the image to read the full story https://t.co/OB2AxoWOCi — wdsu (@wdsu) June 24, 2024

Местен пожарникар съобщи, че сега в предприятието специализиран екип извършва издирвателни дейности.

A tragic fire at the Aricell lithium battery factory in Hwaseong, South Korea, has resulted in the reported discovery of 20 bodies. The fire, which broke out on June 24. pic.twitter.com/VKSwJhdyua — john l (@Maeestro) June 24, 2024

Пожарът, който до голяма степен вече е потушен, е започнал, след като поредица от батерийни клетки са избухнали, каза местният пожарникар.

A powerful explosion set a lithium battery factory on fire in South Korea on Monday, killing at least 16 people, and a search and rescue operation is ongoing for five others who remain missing, via Reuters: https://t.co/UL7se0ghQ4 — The Chemical Engineer magazine (@tcemagazine) June 24, 2024

