Повдигнаха обвинения на шофьора, врязал се в хора в Манхайм

О бвинения в две убийства бяха повдигнати снощи на мъжа, заподозрян, че се е врязал с пълна газ в пешеходци в югозападния германски град Манхайм онзи ден, предаде ДПА.

Двама души загинаха, а единайсет бяха ранени.

Двама загинали, след като джип се вряза в хора в Манхайм

Прокуратурата на Манхайм обяви, че 40-годишният германски гражданин е обвинен и в пет опита за убийство, наред с нанасянето на тежка телесна повреда. Повдигнати са му и 11 обвинения за телесна повреда, уточнява ДПА.

"Уликите от превозното средство и от дома на заподозрения, сред които оръжие, писмени документи и информационни носители, се анализират от криминолозите", добавят от прокуратурата.

