Повдигнаха нови обвинения срещу сина на Байдън за данъчни престъпления

А мериканското министерство на правосъдието повдигна нови обвинения срещу сина на президента на САЩ Джо Байдън – Хънтър Байдън, съобщи вчера телевизия Си Ен Ен , позовавайки се на запознати източници, предаде Ройтерс.

Байдън беше обвинен вчера във федералния съд в Лос Анджелис, че е участвал в четиригодишна схема, за да избегнете плащането на данъци на стойност около 1,4 милиона долара, съобщи министерството на правосъдието.

Хънтър Байдън беше обвинен по общо девет пункта – три данъчни престъпления и шест данъчни нарушения, и ако бъде осъден, може да получи максимално наказание от 17 години затвор. Става дума за укриване на данъци, неплащане на данъци и подаване на фалшиви данъчни декларации между 2016 и 2019 г.

През октомври Хънтър Байдън пледира невинен по обвиненията, че е излъгал, че не употребява на наркотици докато си купувал пистолет.

За пръв път в САЩ е възбудено наказателно преследване на дете на действащ президент.

