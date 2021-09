Потоп в САЩ, Ню Йорк и Ню Джърси са под вода

У раганът Айда удари градове на източния бряг с невиждани дъждове, които предизвикаха наводнения. Броят на жертвите нарасна до 46, след като Ню Джърси обяви, че там са загинали най-малко 23 души.

Губернаторът Фил Мърфи каза, че по-голямата част от смъртните случаи са на хора, които са били хванати в капан в автомобилите си и са били отнесени от водата. Властите обявиха, че много хора са в неизвестност.

Десетки са загинали в шест източни щата

– Кънектикът, Мериленд, Ню Джърси, Ню Йорк, Пенсилвания и Вирджиния, след като бурята донесе безпрецедентни валежи. В Кънектикът е загинал и щатски полицай, който е бил пометен от водата, докато е отговарял на обаждане за изчезнал човек.

Най-малко 13 са загиналите в щата Ню Йорк, като трима са в окръг Уестчестър. Трима души са намерени мъртви в мазе в квартал Куинс на град Ню Йорк.

