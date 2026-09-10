Бижутата, които завладяха червения килим на филмовия фестивал във Венеция 2026

Н яма нищо по-очарователно от блясъка да прекосяваш Венецианската лагуна с моторна лодка, облечен в изискана рокля или смокинг, на път за събитие от световна класа. В това се крие магията и неповторимият чар на Международния филмов фестивал във Венеция, който откри своето 83-то издание през 2026 г.

Звезден блясък на остров Лидо

Престижният кинофорум, известен в Италия като La Biennale di Venezia, се провежда на емблематичния остров Лидо и в историческия Palazzo del Cinema. Тазгодишното издание продължава от 2 до 12 септември, носейки със себе си впечатляваща селекция от филмови премиери, бляскави червени килими и съзвездие от актьори и знаменитости от целия свят.Венецианският фестивал за пореден път се доказа като един от най-вдъхновяващите източници на висша ювелирна мода.

Докато миналата година доминираше вълната от елегантни и изящни обици, модните критици все още анализират кой ще бъде водещият ювелирен тренд на червения килим през тази година.

Вижте кои звезди се отличиха с най-впечатляващите бижута от червения килим във Венеция в нашата ГАЛЕРИЯ.