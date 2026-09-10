Учен случайно направи поразително откритие на фосил от ледниковата епоха

У чен случайно направи поразително откритие на фосил от ледниковата епоха - древен кътник - по време на теренни проучвания в окръг Сан Матео, съобщи The Post.

Бриджид Линч, геоморфолог в Balance Hydrologics, работи по проект в резервата Midpeninsula Regional Open Space (Регионален окръг за открити пространства „Мидпениинсула“) за подобряване на местообитанието на застрашената калифорнийска червенокрака жаба, когато се спъва в необичаен камък в коритото на поток.

„Бях долу в коритото на потока и обследвах камъните, когато попаднах на него и си помислих: този има много странна форма“, казва Линч в изявление от миналата седмица.

Тя заснема камъка и продължава с проучването си. Един ден по-късно, докато преглежда снимката, Линч разбира, че това е изключително запазен горен ляв трети кътник. Той е принадлежал на древен тихоокеански мастодонт на възраст малко над 40 години.

„Като геолог съм излизала на терен и съм виждала много неща, но определено нищо толкова вълнуващо“, добавя тя.

Scientist stumbles across massive ancient tooth while surveying a San Mateo County preserve https://t.co/bzMDzogGBB pic.twitter.com/TFCqpxJZJd — New York Post (@nypost) September 9, 2026

Тихоокеанският мастодонт, за който някога се е смятало, че е идентичен с широко разпространения американски мастодонт, е най-новият признат вид мастодонт. Скорошни генетични и анатомични изследвания разкриват, че тихоокеанските мастодонти са били различни - с по-тесни зъби и по-дебели кости на краката.

„Самият зъб е в безупречно състояние. Това е най-пълният кътник от мастодонт в нашия регион и най-впечатляващият, който някога съм виждал“, казва Уейн Томпсън, палеонтолог и собственик на Pacific Paleontology.

Зъбът е дарен на колекцията на Училището за устойчиво развитие „Доер“ към Станфордския университет. Той ще бъде на разположение на изследователи, които планират да използват радиовъглеродно датиране, за да определят кога е живял мастодонтът, точната му диета и климатичните условия в региона по онова време.

„Втрисаше ме от вълнение, така че бях изключително щастлив да видя това откритие, защото то може да ни научи на много за самите същества като вид и за този конкретен регион. Това е още едно парче от пъзела на Ледниковата епоха, което можем да поставим на мястото му“, добавя Томпсън.

Тези гигантски растителноядни животни от епохата на плейстоцена са бродили из региона отпреди 2,5 милиона години до тяхното изчезване преди приблизително 11 700 години.

За разлика от мамутите, които са пасли трева, мастодонтите са се хранели с храстова и дървесна растителност. Те са използвали силните си хоботи, за да си късат листа, крехки филизи и плодове от дървета и храсти. Днес животни като елени, лосове, слонове и жирафи продължават този същия начин на хранене.

„Това откритие ми подчертава, че присъствието на мастодонтите не е било толкова отдавна в геоложко време. Фактът, че мастодонтите са били тук, в същия този пейзаж, в който се намирам и аз днес, преди около 11 000 години, наистина ни напомня колко важна е работата, която вършим, за да предпазим видовете от окончателно изчезване“, заявява Мат Шарп Чейни, биолог в резервата.