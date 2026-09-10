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Рекорден брой световни и български графити артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов” на фестивала Sofia Urban Art

Легенди от световната графити сцена ще предадат силни послания чрез съвременно изкуство под мотото United In Colors на 26 и 27 септември

10 септември 2026, 11:59
Рекорден брой световни и български графити артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов” на фестивала Sofia Urban Art
Източник: Sofia Urban Art

Н ай-мащабното събитие у нас, вдъхновено от стрийт арт културата – Sofia Urban Art, организирано от Sofia Graffiti Tour, ще преобрази поредно ключово място в столицата на 26 и 27 септември. Локацията на седмото издание на фестивала е подлезът на бул. „П. Ю. Тодоров“ при пазар „Иван Вазов“. Международният фестивал за съвременно градско изкуство ще представи творчеството на 30 български и световни артисти, които ще преобразят стени с площ от 1000 кв. м. За първи път в София пристига толкова широк международен състав от художници от световна величина, чиито творби и послания ще оставят трайна следа в сърцето на столицата.

Източник: Sofia Urban Art

Рекорден е броят на гост-звездите от международната графити сцена, които ще творят рамо до рамо под мотото United in Colors. Акцент в седмото издание на фестивала е силата на изкуството по пътя към преодоляването на различията между хората. Художници от Великобритания, Нидерландия, Испания, Полша, Португалия, Дания, Индонезия, Северна Македония, Гърция и Германия ще работят едновременно на място и ще представят своите различни подходи към графитите, към калиграфията, илюстрацията и стенописа, като съвременни средства за изразяване.

Всеки от тях носи различен визуален почерк и силни лични послания. Индонезиецът WD (Wild Drawing) е сред живите стрийт арт легенди. Той пристига в София, за да вземе участие в Sofia Urban Art и да вдъхнови публиката със своите мащабни, фотореалистични 3D графити и анаморфни илюзии, преплитащи източната и западната култура със силни социални и екологични послания. Британският художник Mr Cenz ще представи в България силно разпознаваемото си творчество, съчетавайки фотореализъм и абстрактен сюрреализъм, за да пресъздаде силата и ролята на жените, правейки ги по-видими.

Източник: Sofia Urban Art

Датската графити легенда Bates съчетава старата нюйоркската школа с абстрактно изкуство, a творбите му могат да бъдат видяни в престижни галерии в Лос Анджелис, Ню Йорк, Париж и Берлин. Испанската графити сцена ще бъде представена от майсторите на 3D формите и реализма Ceser’87 и Saker, а от Нидерландия пристига Collin van der Sluijs - известен с поетичните си, комплексни стенописи, вдъхновени от красотата и силата природата. Визуално разнообразие във фестивала ще донесе сюрреалистичния илюстративен стил на португалеца Pedro Podre, вдъхновен от поп културата, комиксите и анимацията. Характерните анимираните женски образи на популярната полска художничка и тату артист Roza също ще оживеят на стените в подлеза при пазар „Иван Вазов“.

Източник: Sofia Urban Art

Силни имена представят и българската графити сцена. Цялостната визуална концепция за фона на стените е поверена на Djo Venci – специалист в калиграфията и шрифтовия дизайн, който превръща традиционните букви в монументално изкуство. Към фестивала се включва Yeto (Иво Илиев), чиито творби пренасят живописта в съвременния стенопис, чрез сюрреалистични и магически истории с многопластов смисъл. Българското участие се допълва от артистичното дуо RAGS (габровските художници Йордан Костов и Павел Църов), утвърдили се на уличната сцена както у нас, така и в чужбина, със своя характерен стил и динамични композиции. Пловдивският визуален артист Maque е популярно име в сферите на изобразителното изкуство, комиксите, татуировките, стрийт арта и графитите.

Източник: Sofia Urban Art

Програмата предлага също и възможност за активно участие на публиката. Гостите могат да се включат в арт работилници, да изпробват собствените си умения в създаването на графити, да се насладят на качествена музикална селекция, да наблюдават танцови демонстрации, да участват в интерактивни игри и предизвикателства, подходящи за всички възрасти. Посетителите ще могат да се включат в търсенето на скрити градски съкровища и да разгледат изложението на авторски принтове в разнообразната мърч зона. За децата са предвидени различни творчески занимания, а в зелените площи около подлеза ще има места за почивка.. Достъпът до фестивала на 26 и 27 септември е безплатен.

Източник: Sofia Urban Art

Международния фестивал за съвременно градско изкуство Sofia Urban Art е организирано от културната платформа Sofia Graffiti Tour. Събитието е част от „Календара на културните събития“ на Столична община и е съфинансиранo от фондация „Лъчезар Цоцорков“. Осъществява се с институционалната подкрепа на Столична община – район „Триадица“, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Посолството на Кралство Испания в България, Португалския културен и езиков център „Камойш София“, Полския институт в София, Посолство на Кралство Дания в България, Посолството на Великобритания в България и Посолство на Индонезия в България.

Източник: Sofia Urban Art
Източник: Sofia Urban Art    
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