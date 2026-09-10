17 кандидати са допуснати до избора на членове на ВСС от прокурорската квота

Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до избора за членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Сред допуснатите са прокурори от ВКП, СГП и апелативни и окръжни прокуратури, включително Красимира Филипова, Даниела Попова, Георги Чинев и Сийка Милева.

Решенията могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок, а отделно от прокурорската процедура са издигнати 20 кандидати от съдийската квота.

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

Допуснатите до процедурата са Дарин Христов от Окръжна прокуратура – Бургас, Десислава Петрова, заместник градски прокурор в Софийската градска прокуратура, Красимира Филипова, бивш заместник главен прокурор и прокурор във Върховна касационна прокуратура, Милена Гамозова от Апелативна прокуратура – Варна, Атанас Гебрев, прокурор от Върховната касационна прокуратура, Юлита Григорова от Апелативна прокуратура – Бургас, Ивайло Ангелов, Апелативна прокуратура – София, Христо Анчев от Военна прокуратура – Пловдив, Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура – Велико Търново, Даниела Попова, административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Иванка Которова от Върховната касационна прокуратура, Марина Ненкова от Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градове от Окръжна прокуратура – Русе, Сийка Милева, бивш говорител на главния прокурор и прокурор във Върховната касационна прокуратура, Пламен Петков от Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Решенията подлежат на обжалване в тридневен срок пред смесен състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд.

Припомняме, че общо 20 са съдиите, чиито кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет са издигнати от професионалната квота. Предложенията на магистратите са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите“.