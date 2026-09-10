Брад Пит представи „Сърцето на звяра“ с хипстърски шик в Лос Анджелис

Б рад Пит привлече всички погледи в Лос Анджелис с нестандартна хипстърска визия, докато представяше новия си филм „Сърцето на звяра“. Появата му идва на фона на продължаващото напрежение в отношенията му с децата и публичните коментари на бившата му съпруга Анджелина Джоли, пише DarikNews.bg

Актьорът се появи с доста нестандартна визия – дрипав индиго суитшърт Maison Margiela, напръскан с капки бяла боя, износени дънки, яркозелени маратонки, авиаторски очила и добре поддържана прошарена брада.

Пит изглеждаше в отлично настроение, докато говореше пред публиката на прожекцията, която се проведе в Paramount Studios. Въпреки горещото време в Лос Анджелис, под суитшърта той носеше още две по-тънки ризи.

Brad Pitt looks hipster-chic in tattered outfit at Heart of the Beast screening after being humiliated by kids https://t.co/BPLtLx4914 — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026

Нестандартната му поява идва на фона на продължаващото напрежение около отношенията му с децата. Няколко от тях през последните години са предприели стъпки да премахнат фамилията Пит от имената си.

Наскоро Вивиан, едно от най-малките деца на актьора и Анджелина Джоли, официално е подала документи за промяна на името си от Джоли-Пит на Джоли. Още през 2024 г. тя беше представена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите“, където работеше като продуцент заедно с майка си.

Междувременно Анджелина Джоли говори с топли думи за отношенията си с децата в ново интервю за L'Officiel USA. Тя заяви, че те я познават добре и че се гордее с това, че всеки от тях е изградил собственa индивидуалност.

Джоли разказа и за времето, което е прекарала с децата си в Италия, докато режисира филма „Без кръв“ от 2024 г. По думите ѝ това са били „прекрасни“ моменти, в които семейството е имало възможност да бъде заедно, докато опознава Европа.

Актрисата говори с особен ентусиазъм и за дъщеря си Захара, която учи в историческия колеж „Спелман“ в Атланта. Джоли сподели, че се е чувствала дълбоко поласкана от възможността да бъде част от живота на дъщеря си там.

Пит и Джоли се разделиха през 2016 г. след две години брак. Оттогава отношенията им са белязани от продължителни съдебни спорове, включително за попечителството над децата и френското имение „Шато Миравал“.

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Джоли е отправяла обвинения в насилие срещу Пит, които той категорично отрича. ФБР разследва и твърдения за инцидент между актьора и сина им Мадокс по време на полет с частен самолет през 2016 г., но разследването приключи без повдигане на обвинения.

Продължава и съдебният спор около „Шато Миравал“, след като Джоли продаде своя дял във винарското имение на руския милиардер Юрий Шефлер. Пит твърди, че тя е трябвало да получи съгласието му като съсобственик, преди да извърши продажбата.

На фона на всичко това Пит продължава да се появява публично и да представя новите си филмови проекти, като на прожекцията в Лос Анджелис изглеждаше напълно спокоен и в добро настроение.