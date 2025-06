Пореден инцидент с Boeing 787 Dreamliner: Самолет се върна на летището заради отказ на клапите

П олет на British Airways от Лондон до Индия бе принуден да се върне обратно не летището, след като претърпя „отказ на клапите“ — само дни след като същият модел самолет Boeing 787 Dreamliner беше замесен в смъртоносна катастрофа с Air India, при която загинаха всички пътници с изключение на един.

Самолетът Boeing 787-8 Dreamliner е бил по-малко от час след излитането си от летище Хийтроу към Ченай, когато пилотът е установил „технически проблем“. Полетът BA35 е кръжал близо час над пролива Дувър, за да освободи горивото си, преди да се приземи безопасно обратно в Хийтроу в 13:50 ч., сочат данни от Flightradar24.

Само няколко часа по-късно друг самолет Boeing 787-8 Dreamliner, този път на Air India и пътуващ към Ню Делхи, също бе принуден да се върне — от Хонконг, отново заради предполагаем „технически проблем“.

Това събитие повдига нови въпроси относно сигурността на модела Boeing 787, след като се появи драматично видео от катастрофата на Air India, в което според авиационен експерт ясно се вижда, че самолетът е претърпял двойна повреда на двигателя преди фаталната катастрофа, при която загинаха 241 пътници.

British Airways потвърди пред MailOnline, че полетът за Ченай се е върнал в Хийтроу като „стандартна предпазна мярка“. Според източник, не е ставало дума за аварийно кацане, а за обичайна процедура при докладване на технически проблем.

Непроверени видеокадри, публикувани в социалните мрежи и заснети от пътници на борда, показват как самолетът изхвърля гориво във въздуха. Говорител на British Airways заяви:

„Самолетът се завърна на Хийтроу като стандартна предпазна мярка след съобщения за технически проблем. Полетът кацна благополучно, екипажът и пътниците слязоха както обикновено, а нашите екипи работиха усилено, за да възстановят пътуванията им възможно най-скоро.“

