Полицията задържа Грета Тунберг в Лондон

Е коактивистката Грета Тунберг е била задържана днес от полицията в Лондон, съобщи свидетел на Ройтерс, след като е говорила пред протестиращите на демонстрация срещу петролните и газовите компании, проведена в центъра на града, предаде Ройтерс.

What a sick joke arresting @GretaThunberg for protesting against the real criminals, those killing our planet. #ClimateAction #JustStopOil https://t.co/b3Pc2ZW9M6