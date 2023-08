След 5 години, прекарани в климатични стачки: Тунберг призова за повече натиск върху световните лидери

Ш ведската климатична активистка Грета Тунберг призова активистите да засилят натиска в борбата срещу климатичната криза в момент, когато се отбелязват пет години от първата ѝ училищна стачка, която се разрасна в глобално движение, предаде ДПА.

"Въпреки че отново и отново показахме, че тези, които искаме промяна, сме милиони по целия свят, светът не се движи в правилната посока", каза 20-годишната активистка на милионите свои последователи в социалните медии.

“Keep up the pressure on world leaders”: Greta Thunberg calls on climate activists to continue the fighthttps://t.co/hqAgagTkMg