Грета Тунберг с нова глоба за неподчинение на властите

Г рета Тунберг, шведска активистка за справедливост в областта на климата, беше глобена от съд в Южна Швеция за неподчинение на властите по време на екологичен протест по-рано тази година, предаде АФП.

За втори път в рамките на три месеца 20-годишната Тунберг беше глобена за същото престъпление.

Предишната глоба на активистката дойде след протест в крайбрежния град Малмьо, третият по големина град в Швеция, на 24 юли.

Тя беше част от група активисти, които временно блокираха влизането в бензиностанция. Властите казват, че Тунберг е отказала да напусне местопроизшествието, когато е била помолена да го направи, което е накарало двама униформени служители да я издърпат от тълпата.

Миналия месец Тунберг беше обвинена в неподчинение на органите на реда. Окръжният съд в Малмьо нареди тя да плати 2250 крони (206 долара) такса.

