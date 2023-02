Показаха бруталната екзекуция с чук на избягал руски наемник от "Вагнер"

В идеоклип, на който се вижда екзекуцията с чук на бивш руски наемник, избягал от групировката "Вагнер" по време на сраженията в Украйна, беше публикувано в социалните медии, предаде Ройтерс.

Избягал наемник от "Вагнер" разкрива жестоки истини за частната руска военна компания

Във видеоклипа, публикуван от "Сива зона" (Grey Zone) -

канал в "Телеграм", свързан с "Вагнер", мъж се идентифицира като Дмитри Якушченко, на възраст 44 години и казва, че е родом от Крим и е излязъл от затвора, преди да се присъедини към "Вагнер".

"Възнамерявах да намеря някаква вратичка, просто, както казват, да избягам", казва той и добавя, че това "не е неговата война".

