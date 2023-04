Подоляк за Меркел: Постави Европа в пълна зависимост

М ихайло Подоляк, съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, реагира на думите на бившия германски канцлер Ангела Меркел, която нарече политиката си спрямо Русия "правилна", предава "Фокус".

Той нарече думите ѝ "опит за самооправдание" и критикува призивът й за "преговори" със страната-агресор.

"Бившият канцлер Меркел, която постави Европа в пълна зависимост от руските енергоносители, се оправдава: "Направих всичко, за да не започне война Русия, и затова получих... руски евтин газ", посочи Подоляк.

"След това авторът на Минско-нормандския формат продължава: "Трябва да мислим за преговори, не всички миротворци вървят по пътя на Путин". Един въпрос: Преговори за какво? Пак за евтин газ от Руската федерация? Но трябва ли непременно... Цената на унищожените територии на Украйна и стотици хиляди невинни украински животи? И най-важното - с кого? С официално признатите международни военнопрестъпници?", попита Подоляк.

"Възможно ли е, след 430 дни брутални война, да презирате толкова дълбоко свободата, да пренебрегвате руските масови убийства толкова ясно и да мразите правото на Украйна на самоотбрана толкова открито?", написа в Туитър Подоляк.

Той също така призова Меркел да спре да се оправдава:

"Ако не можете да поправите грешките от миналото, просто спрете да се оправдавате и да насърчавате агресора".

