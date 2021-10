Почина бившият държавен секретар на САЩ Колин Пауъл

Б ившият държавен секретар на САЩ Колин Пауъл почина на 84-годишна възраст от усложнения, свързани с COVID-19, съобщи днес семейството му, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Загубихме забележителен и любящ съпруг,

баща и дядо и велик американец", заявиха близките на Пауъл в съобщение и добавиха, че той е бил ваксиниран.

BREAKING:

General Colin L. Powell passed away this morning from Covid complications.



Here’s the message from his family: pic.twitter.com/iOqMR3LjMG