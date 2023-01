Звездата от кеча Джей Бриско почина на 38 години

Т они Хан, основател на All Elite Wrestling (AEW) и собственик на Ring of Honor, обяви чрез Twitter новината, че кечистът Джей Бриско е починал.

„За съжаление, Джамин Пю почина. Познат на феновете като Джей Бриско, той беше звезда в кеча повече от 20 години, от първото шоу до днес“, пише Хан. И завърши с „Почивай в мир, Джамин“.

По-късно стана ясно, че Джей е загубил живота си във фатална автомобилна катастрофа в Лорел, Делауеър.

It is with a heavy heart that we mourn the tragic passing of Jamin Pugh, known to wrestling fans around the world as Jay Briscoe. Our thoughts are with his family, his friends, and his fans. pic.twitter.com/g95ID0ZnDW