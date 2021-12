Почина Дезмънд Туту - един от емблематичните борци срещу апартейда в Република Южна Африка

А нгликанският архиепископ, носител на Нобеловата награда за мир и емблематичен борец срещу апартейда в Република Южна Африка Дезмънд Туту почина днес на 90-годишна възраст, съобщи президентът на РЮА Сирил Рамапоса, предаде Франс прес.

Президентът изразява "от името на всички южноафриканци дълбоката си скръб" във връзка с кончината на Туту, който е знакова фигура в историята на Република Южна Африка, се казва в изявление на Рамапоса.

Speaker of Joburg Council sends a message of condolences on the passing of Archbishop Emeritus Desmond Mpilo Tutu #DesmondTutu #JoburgCares ^NB pic.twitter.com/ZlvbCvDuHt