Почина британският журналист, заподозрян в убийството на Софи Тоскан

И ън Бейли, британският журналист, осъден за убийството на френски филмов продуцент в Ирландия, е починал от предполагаем сърдечен удар на 66-годишна възраст, съобщава адвокатът му.

През 2019 г. Бейли получи 25-годишна присъда, след като съдът в Париж го призна за виновен за убийството на Софи Тоскан дю Плантие в Корк през 1996 г.

39-годишната жена, която е била омъжена за известния френски режисьор Даниел Тоскан дю Плантие - работил със звезди като Федерико Фелини и Ингмар Бергман.

Жертвата била намерена намушкана до смърт пред ваканционната си къща близо до крайбрежното село Шул на 23 декември 1996 г.

Бейли, който живее на няколко километра от нея и е първият репортер на мястото на инцидента, отразява смъртта ѝ като журналист, преди да бъде разпитан за първи път във връзка с нейната смърт през февруари 1997 г.

Той се превръща в основен заподозрян заради драскотините по ръцете си, които според него получил, докато рязал коледно дърво.

