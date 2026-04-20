Свят

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Ученията ще бъдат най-големите до този момент

20 април 2026, 15:51
Източник: AP/БТА

В ъоръжените сили на Филипините и САЩ започнаха днес морски ударни учения на отдалечен филипински остров близо до Тайван, предаде "Ройтерс". Ученията ще проверят готовността на страните в "реални условия".

Те ще продължат до 8 май и са наречени "Баликатан" или "рамо до рамо" на филипино, и ще бъдат най-големите до този момент с оглед на броя на страните, които ще вземат участие. Австралия е се включи, като за първи път активни участници ще бъдат Канада, Франция, Нова Зеландия и Япония, което подчертава разширяващата се мрежа от партньорства в областта на сигурността на Манила.

САЩ, Япония, Австралия и Филипините със съвместно учение

Ученията ще включват операции по отработване на прецизни ударни и операции по спиране на противникови сили в крайбрежни води. Също така, те ще съдържат тренировки за противовъздушна и противоракетна отбрана, многонационални морски операции, както и противодесантни учения с бойни стрелби.

При откриването на ученията началникът на въоръжените сили на Филипините Ромео Браунър заяви, че целта им е да затвърдят силата на сътрудничеството помежду си, както и отговорността за осигуряване на сигурността в региона.

"Тренираме в целия ни архипелаг, като проверяваме готовността си при реални условия във всички области", каза Браунър.

В ученията участват над 17 000 военнослужещи, като приблизително 10 000 са от САЩ. Филипините, които са бивша колония на САЩ, имат договор за взаимна отбрана с Вашингтон.

Ученията ще демонстрират новопридобито филипинско оборудване като ракетите "БраМос", както и способностите на съюзниците, включително японската противокорабна ракета "Тайп 88", която ще бъде използвана при учение с бойни стрелби за потапяне на цел.

Китай стартира мащабни учения с бойни стрелби около Тайван

Учения за отработване на противодесантна отбрана с бойни стрелби ще се проведат в провинция Самбалес на Южнокитайско море, която е на около 230 километра от оспорвания атол Панакот, контролиран от Китай.

Филипините и Съединените щати за първи път ще осъществят морски ударни учения и на остров Итбаят, на около 155 километра от Тайван, който Китай счита за своя територия.

Китай многократно е критикувал Филипините за провеждането на отбранителни учения със съюзници, твърдейки, че такива операции носят риск от повишаване на напрежението в региона.

Източник: БТА, Деяна Христова    
Военни учения Филипини САЩ Южнокитайско море
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 36 минути

България Преди 1 час

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 3 часа

България Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

